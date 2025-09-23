Свое мнение он высказал в рамках совместной пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник, 23 сентября, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Зеленский поделился первыми впечатлениями от встречи с Трампом
Что сказал Трамп о Путине?
Американский президент в комментарии журналистам признался, что был убежден в скором окончании войны в Украине из-за его хороших личных отношений с Владимиром Путиным, однако все произошло иначе.
Мои отношения с Путиным ничего не значили... Россия убивает 7000 человек в неделю ни за что. Очень печальная ситуация,
– заявил Дональд Трамп.
Взаимоотношения Трампа и Путина
Во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским, американский лидер снова заявил, что ему нужно время, чтобы ответить, доверяет ли он Владимиру Путину. На этот раз Дональд Трамп заявил о дедлайне в месяц.
В то же время украинский президент сообщил, что диктатор сообщал президенту США о недостоверной информации, в частности о фронте. Сейчас Дональд Трамп начал все же больше доверять Зеленскому.
Напомним, на днях Трамп снова заявил, что разочарован Путиным, который проигрывает. Он добавил, что США увеличили добычу нефти и снижают цены, надеясь ускорить окончание войны России против Украины.