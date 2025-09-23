Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию президентов Украины и США в Нью-Йорке.

Доверяет ли Трамп Путину?

Во время пресс-конференции лидеров Украины и США журналисты подняли вопрос доверия к Путину, который адресовали Трампу. На это американский лидер ответил, что нужен "еще месяц", чтобы это выяснить.

Репортерка: Вы все еще доверяете Путину?

Трамп: Я сообщу вам примерно через месяц,

– коротко ответил лидер США.

Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке: о чем еще говорили