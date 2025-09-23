Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию президентов Украины и США в Нью-Йорке.
Доверяет ли Трамп Путину?
Во время пресс-конференции лидеров Украины и США журналисты подняли вопрос доверия к Путину, который адресовали Трампу. На это американский лидер ответил, что нужен "еще месяц", чтобы это выяснить.
Репортерка: Вы все еще доверяете Путину?
Трамп: Я сообщу вам примерно через месяц,
– коротко ответил лидер США.
Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке: о чем еще говорили
Дональд Трамп высказался относительно войны в Украине. Он заявил, что "Россия не выглядит такой выдающейся". По его словам, война завершится "еще не скоро".
Во время общения с медиа, президент США похвалил Украину и подчеркнул, что наша страна "сейчас очень успешно останавливает эту мощную армию".
Также у Трампа спросили, готов ли он предоставить Украине гарантии безопасности по принципу статьи 5 НАТО, на что он ответил: "пока рано отвечать, но мы будем обсуждать это".
Президент Зеленский также поделился первыми впечатлениями после встречи с Трампом на полях Генассамблеи ООН. Разговор длился около часа. По его словам, "очень хорошая встреча сегодня была... она была, наверное, наиболее наполненная".