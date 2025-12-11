Однако в любом случае это будет провалом, потому что договора мало. Военный обозреватель Денис Попович заметил 24 Каналу, что нужно устранить первопричины войны.
Что стоит сделать в первую очередь?
Денис Попович подчеркнул, что стиль Трампа по заключению соглашений не приводит ни к каким результатам. В частности, мирный договор был заключен между ХАМАС и Израилем, однако сейчас снова продолжаются боевые действия.
Мало заключить мирное соглашение. Надо устранить первопричины войны. В случае с Россией и Украиной это империалистическая политика россиян, попытки вернуть Украину, как колонию, в состав России. Пока не будет устранена эта причина войны, любые мирные соглашения будут заканчиваться тем, что она будет возобновляться,
– объяснил он.
Мирные инициативы Трампа: последние новости
Издание The Financial Times пишет, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому дали "считанные дни" на ответ относительно мирного плана Дональда Трампа. По информации журналистов, украинский лидер сообщил европейским лидерам о давлении со стороны США, чтобы он ответил на соглашение, которая требует уступить России украинскими территориями в обмен на достаточно нечеткие гарантии безопасности. Говорят, что президент Штатов рассчитывает получить согласие Киева до Рождества.
В WSJ написали, что переговоры о мирном соглашении по войне в Украине замедляют три критические разногласия. Представители США считают, что несмотря на желание двух сторон заключить мирный договор, процесс тормозят три ключевых вопроса: украинские территории и границы будущего соглашения, членство Украины в НАТО, замораживание российских активов.
The Guardian объяснил, почему мирные инициативы Трампа не работают. Отмечается, что попытки Трампа больше направлены на показ, чем на реальную работу. Для него рукопожатия и подписания документов имеют большее значение, чем справедливый мир.