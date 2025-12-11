Однако в любом случае это будет провалом, потому что договора мало. Военный обозреватель Денис Попович заметил 24 Каналу, что нужно устранить первопричины войны.

Что стоит сделать в первую очередь?

Денис Попович подчеркнул, что стиль Трампа по заключению соглашений не приводит ни к каким результатам. В частности, мирный договор был заключен между ХАМАС и Израилем, однако сейчас снова продолжаются боевые действия.

Мало заключить мирное соглашение. Надо устранить первопричины войны. В случае с Россией и Украиной это империалистическая политика россиян, попытки вернуть Украину, как колонию, в состав России. Пока не будет устранена эта причина войны, любые мирные соглашения будут заканчиваться тем, что она будет возобновляться,

– объяснил он.

Мирные инициативы Трампа: последние новости