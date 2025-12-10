О них рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.
Какие вопросы вызывают больше всего споров?
Европейские чиновники утверждают, что свершение войны в Украине потребует длительного времени из-за разногласий сторон по ключевым вопросам соглашения.
Ранее президент Зеленский сообщил, что США фактически ставили ему сроки принятия условий мирного плана, которые предусматривают территориальные уступки России. Однако сейчас в Штатах опровергают такие утверждения и заявляют, что никоим образом не давили на Украину и не заставляли принимать те или иные решения.
Представители США предполагают, что несмотря на желание двух сторон заключить мирный договор, процесс тормозят три ключевых вопроса:
- украинские территории и границы будущего соглашения;
- членство Украины в НАТО;
- замораживание российских активов.
Издание предполагает, что Трамп оказывает давление на Киев, пытаясь ускорить одобрение американского мирного плана, который, в перспективе, должен был бы укрепить его собственные позиции.
Однако европейские лидеры не поддерживают такие действия президента США и отмечают, что мир в Украине возможен только в условиях реальных гарантий безопасности от Штатов. Трамп жестко раскритиковал такой подход, заявив, что позиция Европы "слишком слабая", а Россия "держит карты" будущих переговоров.
В то же время Украина совместно с США и европейскими партнерами работает над тремя ключевыми документами мирного пакета:
- рамочное соглашение;
- пакет гарантий безопасности для Украины;
- документ послевоенного восстановления страны.
Готов ли Зеленский провести выборы в Украине?
Трамп отметил необходимость проведения президентских выборов в Украине и заметил, что украинская власть использует войну, чтобы избежать их проведения.
В то же время Зеленский заявил, что готов к такому ходу событий. Однако подчеркнул, что для проведения выборов украинцам нужно гарантировать безопасность.
Пункт о выборах в Украине присутствует в мирном плане. Согласно ему, выборы должны состояться через 100 дней после подписания соглашения.