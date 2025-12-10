Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Что задумала Россия?

В Институте изучения войны замысел Кремля называют когнитивной войной – это то, как достичь военных целей невоенным способом. Для этого враг представляет свою армию и экономику как такие, что неизбежно способны выиграть войну на истощение против Украины.

Высокопоставленные кремлевские чиновники, включая Путина, агрессивно пропагандируют преувеличенные достижения на поле боя и якобы силу и устойчивость российской экономики. Эти многогранные усилия в когнитивной войне имеют целью подтолкнуть Украину и Запад к уступкам требованиям России сейчас, во время переговоров, из-за страха усиления российских военных операций в будущем,

– говорится в статье.

Хотя ситуация неоднозначная, не выглядит так, что фронт в Украине посыплется прямо сейчас. А российская экономика явно не в лучшей форме.

Россия не может достичь своих целей на поле боя, а потому давит другими методами. Во время речи 9 декабря Путин снова сказал, что хочет весь Донбасс, который "всегда был российским", и что Украина – искусственное государство. Но "почему-то" не сказал, почему же Россия в 1990-х подписала ряд договоров с "искусственным государством".

За пояс крепостей на Донбассе (Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка) россиянам пришлось бы воевать два-три года. Возможно, Россия не выдержит таких битв, а потому хочет получить эти территории даром.

Впрочем, не стоит думать, что враг остановится на Донбассе. Путин много раз декларировал, что само существование Украины для него является угрозой. Поэтому он пойдет дальше, если сможет. И в этом диктатору должно помочь получение Донбасса.

Российские войска с начала 2025 года захватили 0,77 процента территории Украины, при этом неся непропорционально высокие расходы на личный состав. ISW получила доказательства, которые свидетельствуют о том, что с 1 января 2025 года российские войска захватили примерно 4669 квадратных километров,

– подчеркнули аналитики.

Они обратили внимание, что ресурсы России не безграничны. Вероятно, призывом резервистов Путин стремится "добрать" количество солдат, ведь потери оккупантов очень большие. И это нарушает общественный договор, когда воевали преимущественно добровольцы и частично мобилизованные.

Путин жмет руку Трампу на камеру, но ведет свою игру

Sky News высказывались похожим образом. Там отметили, что россияне используют мирные переговоры как ширму для дальнейшего продвижения на фронте – фактически обманывают Трампа.