Об этом в эфире 24 Канала отметил командир батальона беспилотных систем 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Андрей Назаренко, рассказав, к чему прибегает российское командование на Харьковщине.

Российских бойцов дезинформируют их командиры

Противник пользуется туманом, несколько раз приближался вплотную к украинским позициям, начинал стрелковый бой. По словам Назаренко, российская армия увеличивает количество штурмовых действий и даже несколько позиций ВСУ смогла захватить.

Однако благодаря удачной работе всех сил и средств СОУ, особенно усилиям украинских пехотинцев, которые зачистили территорию, планам противника удалось противодействовать. Как результат – украинские военные взяли немалое количество российских солдат в плен.

Враг движется на фронте в основном малыми пехотными группами. Однако местами пытается завести большое количество штурмовиков, дезинформируя свой личный состав о том, что определенные позиции уже под их контролем. Хотя на самом деле это не соответствует действительности,

– озвучил Назаренко.

Подводя итоги ноября, командир батальона доложил, что его бойцам удалось уничтожить более 100 российских солдат, более 50 единиц военной техники врага, более 200 огневых позиций, большое количество средств связи, РЭБ.

Основное о ситуации на фронте: