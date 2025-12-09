Недавно российские войска продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные материалы от 7 декабря показывают продвижение оккупантов в северо-западной части Родинского (север от Покровска). В то же время, по данным ISW, населенный пункт остается спорным с частыми изменениями контроля. Другие кадры свидетельствуют о движении врага вдоль автомагистрали Т-0504 Покровск – Мирноград в юго-западной части Ровно (северо-восток от Покровска).

Кроме того, СМИ сообщают, что российские силы захватили Лисовку и Сухой Яр после отвода из них украинских подразделений.