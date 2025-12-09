Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Как изменилась ситуация на разных направлениях?
- На севере Сумщины 8 декабря российские войска продолжали наступательные действия, однако продвижение не зафиксировано.
- На севере Харьковской области 8 декабря оккупанты также вели наступление, но подтвержденных изменений линии фронта нет.
- Российские войска продолжили наступательные операции к северо-востоку от Великого Бурлука вблизи Хатнего и в направлении Довгенького, на восток от Великого Бурлука вблизи Одрадного и на юго-запад от Великого Бурлука вблизи Двуречанского, но без успеха.
- На Купянском направлении 8 декабря враг осуществлял штурмовые действия, однако подтвержденных результатов нет.
- Зато российские захватчики недавно продвинулись в направлении Боровой. Геолокационные кадры от 7 декабря свидетельствуют о движении оккупантов на запад от Нововодяного (юго-восток от Боровой).
- На Славянском и Лиманском направлениях 8 декабря российские силы продолжали давление, но без изменений.
- На Северском направлении в тот же день продолжалось наступление противника, однако продвижение не подтверждено.
- Российские войска также продолжали действовать в тактическом районе Константиновка – Дружковка, но подтвержденного продвижения не осуществили.
Как изменилась ситуация на линии фронта / Карты ISW
- У тактическом районе Доброполье 8 декабря Россия осуществляла штурмовые действия, но без подтвержденных изменений на линии фронта.
Недавно российские войска продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные материалы от 7 декабря показывают продвижение оккупантов в северо-западной части Родинского (север от Покровска). В то же время, по данным ISW, населенный пункт остается спорным с частыми изменениями контроля. Другие кадры свидетельствуют о движении врага вдоль автомагистрали Т-0504 Покровск – Мирноград в юго-западной части Ровно (северо-восток от Покровска).
Кроме того, СМИ сообщают, что российские силы захватили Лисовку и Сухой Яр после отвода из них украинских подразделений.
- В направлении Новопавловки 8 декабря российские войска вели наступательные действия, но без результатов.
Что известно о боях под Покровском?
По данным аналитиков DeepState, российские военные оккупировали 5 населенных пунктов Донецкой области. Среди них села Покровской громады: Лисовка, Сухой Яр, Гнатовка, Рог и Новопавловка. Также оккупанты продвинулись в Северске, Мирнограде и вблизи Покровска.
В ВСУ заявили, что бойцы Сил обороны совершили маневр на Покровском направлении, чтобы не допустить потенциального окружения оккупантами и выровнять фронт. По словам военных, эта операция состоялась некоторое время назад и готовилась заранее.
Напряженной также остается ситуация вблизи Мирнограда. В частности в течение прошлой недели захватчики сбросили на город 21 авиабомбу.