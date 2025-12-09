Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Какая ситуация на фронте на 9 декабря?
Вторник, 9 декабря, – уже 1385 сутки полномасштабной войны. За прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений.
На Южно-Слобожанском направлении было 8 боевых столкновений в районах Волчанска, Синельниково, Одрадного и Довгенького.
На Купянском направлении – 4 атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Песчаного.
На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Нововодяное, Шандриголовое, Колодязи, Дробышево, Заречное и в сторону Лимана.
На Славянском направлении противник 7 раз атаковал позиции Сил обороны в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Федоровки.
На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил,
– акцентировали в Генштабе.
На Константиновском направлении враг совершил 16 атак вблизи Александро-Шультино, Плещеевки, Щербиновки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 43 атаки агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Родинское, Красный Лиман, Никаноровка, Мирноград, Покровск, Котлиное, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.
На Александровском направлении Силы обороны отбили 17 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Январское, Вербовое, Рыбное, Красногорское и Вишневое.
На Гуляйпольском направлении состоялось 15 боестолкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Привольное, Гуляйполе и в сторону населенного пункта Прилуки.
На Ореховском направлении за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение – оккупанты пытались продвинуться в районе Степного.
На Приднепровском направлении за минувшие сутки боестолкновений не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Другие новости с фронта
Аналитики DeepState вечером 8 декабря отметили, что возле Северска сложная ситуация. А Россия оккупировала много сел под Покровском.
А в 7 корпусе ДШВ сообщили, что подразделения Сил обороны осуществили организованный маневр в районе населенных пунктов Лисовка и Сухой Яр. Личный состав был перемещен на более выгодные рубежи.