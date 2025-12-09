Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Какая ситуация на фронте на 9 декабря?

Вторник, 9 декабря, – уже 1385 сутки полномасштабной войны. За прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений.

На Южно-Слобожанском направлении было 8 боевых столкновений в районах Волчанска, Синельниково, Одрадного и Довгенького.

На Купянском направлении – 4 атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Нововодяное, Шандриголовое, Колодязи, Дробышево, Заречное и в сторону Лимана.

На Славянском направлении противник 7 раз атаковал позиции Сил обороны в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Федоровки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил,

– акцентировали в Генштабе.

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак вблизи Александро-Шультино, Плещеевки, Щербиновки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 атаки агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Родинское, Красный Лиман, Никаноровка, Мирноград, Покровск, Котлиное, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 17 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Январское, Вербовое, Рыбное, Красногорское и Вишневое.

На Гуляйпольском направлении состоялось 15 боестолкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Привольное, Гуляйполе и в сторону населенного пункта Прилуки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение – оккупанты пытались продвинуться в районе Степного.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

