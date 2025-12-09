Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Яка ситуація на фронті на 9 грудня?

Вівторок, 9 грудня, – вже 1385 доба повномасштабної війни. Протягом минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку було 8 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Одрадного та Довгенького.

На Куп'янському напрямку – 4 атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Нововодяне, Шандриголове, Колодязі, Дробишеве, Зарічне та у бік Лиману.

На Слов'янському напрямку противник 7 разів атакував позиції Сил оборони у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив,

– акцентували в Генштабі.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Никанорівка, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 17 ворожих штурмів у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Вербове, Рибне, Красногірське та Вишневе.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 15 боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Привільне, Гуляйполе та у бік населеного пункту Прилуки.

На Оріхівському напрямку минулої доби відбулося одне боєзіткнення – окупанти намагалися просунутися у районі Степового.

На Придніпровському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

