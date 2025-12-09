Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

В чем заключается настоящий план Путина?

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Владимир Путин использует сосредоточенность президента США на мирных переговорах как "прикрытие", пока российские войска пытаются захватить новые территории.

Это означает значительно большее давление на украинскую линию обороны, даже если российские, американские, украинские или европейские лидеры пожимают друг другу руки и улыбаются перед камерами,

– говорится в материале.

Отсутствие каких-либо признаков того, что Кремль планирует притормозить свою военную машину, также повышает риск распространения войны за пределы Украины.

Чтобы перевести страну на "военные рельсы", как это сделал Путин, нужны огромные усилия, время и деньги. Но когда боевые действия прекращаются, для возвращения страны к мирной жизни нужен не меньший фокус и энергия. Если власть сознательно не снижает оборону после остановки боев, а армия и запасы вооружения продолжают расти – это очевидный признак того, что страна не настроена на мир, вместо этого лишь делает паузу перед новой атакой.

Стоит помнить, что дальнейшее развитие событий в Европе будет зависеть от содержания мирного соглашения по Украине. Сейчас полное поражение России пока выглядит почти невозможным без радикального изменения позиции администрации Трампа и значительного увеличения военной помощи.

По словам журналистов, лучшим реалистичным вариантом для Украины может стать соглашение, которая попытается сбалансировать интересы обеих сторон.

Этого можно было бы достичь, приостановив боевые действия вдоль нынешней линии соприкосновения до начала существенных мирных переговоров, при этом суверенитет Украины должен быть поддержан надежными гарантиями безопасности со стороны Европы и США,

– добавляют в Sky News.

Но такой шаг требовал бы от европейских союзников НАТО – прежде всего Великобритании, Франции и Германии – действительно вернуть свои армии и население к логике военного времени. Речь идет о реальной готовности вступить в войну, если Москва попытается проверить их поддержку Украины.

Есть ли прогресс в переговорах?