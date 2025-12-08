Такое мнение высказал обозреватель по вопросам внешней политики газеты The Guardian Саймон Тисдал, передает 24 Канал.

Как Путин отверг соглашение?

Обозреватель пишет, что президент США Дональд Трамп "по своим собственным неизвестным причинам" на прошлой неделе предложил Владимиру Путину "спасительную нить" в виде мирного соглашения, однако последний отверг ее.

Во время переговоров в Москве на столе лежала сделка, которая вознаграждала агрессию России передачей территорий Украины, ставила под угрозу независимость Киева и ослабляла защиту от потенциальных угроз.

В случае его одобрения произошел бы раскол между США и Европой, в частности в НАТО, для российской экономики появилась бы "отсрочка", а правительство Владимира Зеленского, вероятно, "упало бы", чего как раз хочет Кремль.

Но Путин, страдающий от неоимперских фантазий и проблем наследия, сказал "нет". Он считает, что может получить все это и даже больше, продолжая борьбу. Он убедил идиота Трампа, что победа России неизбежна, а интриганты-европейцы являются настоящими воинственными элементами. Однако его предположение является в корне ошибочным,

– говорится в статье.

По мнению аналитика, суровые факты ставят российского диктатора в безвыходную ситуацию, ведь почти через 4 года его войска до сих пор находятся в Донецкой области, тогда как в собственной стране все разваливается.

Как страдает российская экономика?

Отмечается, что после двух лет искусственного роста, подпитанного военными расходами, российские нефте-газовые доходы, составлявшие до 50% бюджета, сейчас упали на 27%, и экономика движется к рецессии.

Согласно обнародованным данным, инфляция достигла 8%, процентные ставки уже превышают 16%, бюджетный дефицит растет, более половины ликвидного суверенного фонда уже потрачено.

В то же время государственные монополии тонут в долгах, иностранные инвестиции почти исчезли, импорт стратегических товаров подорожал на 122%, а налоги для населения растут. Даже водка подорожала на 5%.

Ситуация для Москвы осложняется тем, что Украина обнаружила слабое место, а именно – российские нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и "теневой флот" нефтяных танкеров, перевозящих незаконный экспорт.

Известно, что Киев постоянно наносит удары по энергетическим объектам вглубь России, вызывая панику и дефицит топлива, из-за чего два российских энергетических гиганта, "Роснефть" и "Лукойл", испытывают трудности.

Причиной таких последствий обозреватель называет то, что азиатские покупатели, в частности на важном рынке Китая, спешат избежать вторичных санкций Соединенных Штатов, которые те ввели относительно недавно.

Саймон Тисдал считает, что тезис о "победе России" держится на мнимых успехах на фронте. Советник Путина Юрий Ушаков даже заявил, что последние продвижения якобы усилили переговорные позиции Москвы.

Впрочем, по словам обозревателя, эти достижения мизерные и не меняют текущую ситуацию кардинально. Несмотря на преимущество в человеческих ресурсах и средствах, Владимир Путин полностью провалил покорение Украины.

"Провал, который измеряется шокирующими цифрами российских потерь: более 280 000 погибших или раненых за первые восемь месяцев 2025 года; всего около миллиона", – отмечается в материале газеты.

Какова ситуация на фронте?