Об этом 24 Каналу рассказал генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке, писатель Мик Райан, отметив, что в течение 2025 года Россия захватила сравнительно незначительную долю территории Украины. При этом они потеряли колоссальное количество и личного состава, и военной техники.

Какой единственный "успех" России в 2025 году?

Как отметил Райан, Путин продолжает рассказывать об успехах оккупационных войск. Он убеждает, что все находится под его контролем.

На самом деле единственный успех России в 2025 году – это попытка наладить отношения с Дональдом Трампом. Иногда диктатору удается на него влиять.

Он манипулирует Трампом и его окружением, заставляя думать, что победа России неизбежна. Это все, что удалось достичь Путину за прошлый год,

– сказал Райан.

