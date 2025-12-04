Журналисты проекта "Схемы" составили интерактивную карту пораженных объектов россиян, передает 24 Канал.

Что известно об ударах по России и ВОТ?

Журналисты проанализировали спутниковые снимки Planet Labs пораженных стратегических объектов России, по которым били ВСУ осенью 2025 года. На интерактивной карте зафиксированы последствия атак на военные, нефте- и газоперерабатывающие предприятия, а также нефтебазы и терминалы россиян. Эксперты, опрошенные редакцией, отметили рекордный масштаб поражений.

Отдельно изучены последствия 13 ударов. По оценкам журналистов, из-за атак уже растут расходы России на системы защиты и существует дефицит топлива в отдельных регионах.

В Генштабе ВСУ целью этих операций называли "снижение военно-экономического потенциала России".

Удары ВСУ по стратегическим объектам России за осень 2025 года / Фото "Схемы"

Как выглядят объекты после ударов?

Спутниковые снимки за 3 ноября свидетельствуют о вероятном поражении нефтяного терминала в порту города Туапсе. Там видно разлив нефти в море в результате повреждения трубопровода.

У Феодосии осенью трижды фиксировали удары по морскому нефтяному терминалу. В результате попаданий разрушено и повреждено 13 резервуаров с топливом, заметили журналисты.

Также на карте видно поражение нефтебаз возле Гвардейского во временно оккупированном Крыму. Отмечается, что они обеспечивают горючим армию России. Спутниковые снимки показали пожары после ударов ВСУ.

Повреждения получил также "Саранский механический завод". Ночью 22 октября был поражен производитель оружия и боеприпасов армии России в Мордовии.

На кадрах видно разрушение крыши одного из помещений. Его, по мнению авиаэксперта Анатолия Храпчинского, могли использовать как цех конечной сборки.

Спутниковые снимки за 9 октября показывают, что Коробковский газоперерабатывающий завод компании "Лукойл" также пострадал от ударов. Видны последствия пожара на территории предприятия и вблизи станции "Зензеватка", где разрушено одно из зданий.

