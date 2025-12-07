Полковник армии Великобритании в отставке Филип Ингрэм объяснил 24 Каналу, что продолжительность войны будет зависеть от успешности украинских ударов по российской инфраструктуре, которые переносят войну на территорию России и разрушают привычную жизнь россиян.
Смотрите также: Путин застыл от шока: что произошло в Индии и как диктатор опозорился на камеру
Сколько времени осталось Путину до настоящих протестов в России?
Россия использует тактику маскировки – дезинформацию, чтобы сбивать с правильного понимания ситуации.
Москва рассчитывает на усталость Запада от поддержки Украины, а также на разочарование действиями Дональда Трампа и его переговорными инициативами. Такая стратегия позволила бы России заморозить конфликт и поддерживать его в выгодном для себя состоянии.
Однако продолжительность этого будет зависеть от ударов Украины по нефтяной и газовой инфраструктуре, теневому флоту, аэродромам, закрытия воздушного пространства, ударов по производственным мощностям и центрам принятия решений, ликвидации российских генералов в Москве и других городах.
Контроль власти над медиа, информационным пространством и подавлением инакомыслия становится все труднее удерживать. Даже обычные россияне, которых годами изолировали от реальности – особенно в Москве и Санкт-Петербурге, – постепенно ощущают последствия войны.
Путин понимает, что может удерживать общество в подавленном состоянии только до определенного предела, но когда люди начнут объединяться он не переживет такого вызова,
– подчеркнул Ингрэм.
Что известно об ударах по НПЗ России?
- Украинские силы нанесли удары по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу и Алчевскому металлургическому комбинату. На объектах вспыхнули пожары, масштабы нанесенного ущерба пока уточняются.
- ВСУ нанесли удар по Темрюцкому морскому порту в Краснодарском крае, где после попадания вспыхнул пожар.
- Беспилотники также атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области, и на одной из установок предприятия подтверждено возгорание.