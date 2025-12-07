Полковник армії Великої Британії у відставці Філіп Інгрем пояснив 24 Каналу, що тривалість війни буде залежати від успішності українських ударів по російській інфраструктурі, які переносять війну на територію Росії та руйнують звичне життя росіян.

Скільки часу залишилося Путіну до справжніх протестів у Росії?

Росія використовує тактику маскування – дезінформацію, щоб збивати з правильного розуміння ситуації.

Москва розраховує на втому Заходу від підтримки України, а також на розчарування діями Дональда Трампа та його переговорними ініціативами. Така стратегія дозволила б Росії заморозити конфлікт і підтримувати його у вигідному для себе стані.

Однак тривалість цього залежатиме від ударів України по нафтовій і газовій інфраструктурі, тіньовому флоту, аеродромах, закриття повітряного простору, ударів по виробничих потужностях та центрах прийняття рішень, ліквідації російських генералів у Москві й інших містах.

Контроль влади над медіа, інформаційним простором і придушенням інакомислення стає дедалі важче утримувати. Навіть звичайні росіяни, яких роками ізолювали від реальності – особливо в Москві та Санкт-Петербурзі, – поступово відчувають наслідки війни.

Путін розуміє, що може утримувати суспільство в пригніченому стані лише до певної межі, але коли люди почнуть об'єднуватися він не переживе такого виклику,

– підкреслив Інгрем.

