Про це 24 Каналу розповів генерал-майор Збройних сил Австралії у відставці, письменник Мік Раян, зауваживши, що упродовж 2025 року Росія захопила порівняно незначну частку території України. При цьому вони втратили колосальну кількість і особового складу, і військової техніки.

Який єдиний "успіх" Росії в 2025 році?

Як наголосив Раян, Путін продовжує розповідати про успіхи окупаційних військ. Він переконує, що все перебуває під його контролем.

Насправді єдиний успіх Росії у 2025 році – це спроба налагодити відносини з Дональдом Трампом. Іноді диктатору вдається на нього впливати.

Він маніпулює Трампом та його оточення, змушуючи думати, що перемога Росії неминуча. Це все, що вдалося досягнути Путіну за минулий рік,

– сказав Раян.

Ситуація на фронті: коротко