Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 180 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії станом на 7 грудня?
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:
- особового складу – близько 1 180 870 (+1 080) осіб;
- танків – 11 401 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 688 (+0);
- артилерійських систем – 34 907 (+33);
- РСЗВ – 1 562 (+2);
- засобів ППО – 1 253 (+0);
- літаків – 431 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 87 927 (+540);
- крилатих ракет – 4 054 (+30);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 69 135 (+98);
- спеціальної техніки – 4 015 (+0).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Що відомо про втрати ворога на війні?
Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили групу російських військових у Яровій на Донеччині, коли ворог намагався використати погодні умови та просочитися до міста. Серед трьох ліквідованих окупантів був африканець із позивним "Малік".
У Херсонській області ГУР МОУ та місцевий Рух опору підірвали автомобіль, унаслідок чого загинуло двоє загарбників. Вони належали до76-ї десантно-штурмової дивізії, що "відзначилася" воєнними злочинами.
Окрім того, ексклюзивно для 24 Каналу речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів, що на Кримському фронті немає жодної безпечної для ворога ділянки. Чергове підтвердження – удар по полігону Чауда, а також ураження півострова, що стають системними.