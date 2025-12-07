Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 180 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також "Нюрнберг" 2025 і реальні прокурори-українці: де правда, а де вигадки у фільмі про суд над нацистами

Які втрати Росії станом на 7 грудня?

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:

особового складу – близько 1 180 870 (+1 080) осіб;

танків – 11 401 (+3);

бойових броньованих машин – 23 688 (+0);

артилерійських систем – 34 907 (+33);

РСЗВ – 1 562 (+2);

засобів ППО – 1 253 (+0);

літаків – 431 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 87 927 (+540);

крилатих ракет – 4 054 (+30);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 69 135 (+98);

спеціальної техніки – 4 015 (+0).



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Що відомо про втрати ворога на війні?