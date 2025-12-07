Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 180 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії станом на 7 грудня?

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:

  • особового складу – близько 1 180 870 (+1 080) осіб;
  • танків – 11 401 (+3);
  • бойових броньованих машин – 23 688 (+0);
  • артилерійських систем – 34 907 (+33);
  • РСЗВ – 1 562 (+2);
  • засобів ППО – 1 253 (+0);
  • літаків – 431 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 87 927 (+540);
  • крилатих ракет – 4 054 (+30);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 69 135 (+98);
  • спеціальної техніки – 4 015 (+0).

Втрати Росії у війні з Україною станом на 7 грудня 2025 року
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Що відомо про втрати ворога на війні?

  • Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили групу російських військових у Яровій на Донеччині, коли ворог намагався використати погодні умови та просочитися до міста. Серед трьох ліквідованих окупантів був африканець із позивним "Малік".

  • У Херсонській області ГУР МОУ та місцевий Рух опору підірвали автомобіль, унаслідок чого загинуло двоє загарбників. Вони належали до76-ї десантно-штурмової дивізії, що "відзначилася" воєнними злочинами.

  • Окрім того, ексклюзивно для 24 Каналу речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів, що на Кримському фронті немає жодної безпечної для ворога ділянки. Чергове підтвердження – удар по полігону Чауда, а також ураження півострова, що стають системними.