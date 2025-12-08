О ходе событий, встречи с лидерами и ключевые заявления, информирует 24 Канал.
По состоянию на 16:00 по киевскому времени начались переговоры европейских лидеров. Макрон заявил о поддержке Украины в стремлении к миру. Владимир Зеленский отметил, что целью встреч с европейскими лидерами является согласование совместных действий для завершения войны с достойным и безопасным миром для Украины. Также он отметил важность гарантий безопасности для страны. В 14:53 стало известно, что Макрон и Мерц уже прибыли на Даунинг-стрит для встречи с президентом Украины. Зеленский присоединился к лидерам в 15:09. Премьер Великобритании Кир Стармер встретил украинского президента теплыми рукопожатиями и объятиями. Официальное расписание встреч президента Украины в Лондоне будет выглядеть так: Впоследствии, в 17:00 Зеленский планирует вылететь с официальным рабочим визитом в Бельгию. Зеленский планирует провести серию дипломатических консультаций по мирному урегулированию войны в Украине. Известно, что президент встретится со Стармером, Макроном и Мерцом.
Лидеры встретились на Даунинг-стрит
Стармер и Зеленский на Даунинг-стрит / Фото Getty Images
Зеленский 8 декабря прибыл в Лондон
