О ходе событий, встречи с лидерами и ключевые заявления, информирует 24 Канал.

16:06, 8 декабря

По состоянию на 16:00 по киевскому времени начались переговоры европейских лидеров.

Макрон заявил о поддержке Украины в стремлении к миру.

16:00, 8 декабря

Владимир Зеленский отметил, что целью встреч с европейскими лидерами является согласование совместных действий для завершения войны с достойным и безопасным миром для Украины. Также он отметил важность гарантий безопасности для страны.

15:55, 8 декабря

Лидеры встретились на Даунинг-стрит

В 14:53 стало известно, что Макрон и Мерц уже прибыли на Даунинг-стрит для встречи с президентом Украины.

Зеленский присоединился к лидерам в 15:09. Премьер Великобритании Кир Стармер встретил украинского президента теплыми рукопожатиями и объятиями.



Стармер и Зеленский на Даунинг-стрит / Фото Getty Images

15:54, 8 декабря

Официальное расписание встреч президента Украины в Лондоне будет выглядеть так:

  • 12:30 – Макрон должен прибыть на Даунинг-стрит.
  • 12:35 – Встреча команд Великобритании, Германии и Франции.
  • 12:50 – Ожидаются короткие заявления от Зеленского, Стармера, Макрона и Мерца, прежде чем они перейдут к переговорам в 13:00.
  • 14:05 – Двусторонняя встреча Зеленского и Стармера.
  • 15:00 – Совместный телефонный разговор с лидерами Финляндии, Италии, НАТО и ЕС.

Впоследствии, в 17:00 Зеленский планирует вылететь с официальным рабочим визитом в Бельгию.

  • 19:45 – Встреча украинского лидера с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
  • 20:30 – Встреча Зеленского с лидером ЕС Урсулой фон дер Ляйен.
15:47, 8 декабря

Зеленский 8 декабря прибыл в Лондон

Зеленский планирует провести серию дипломатических консультаций по мирному урегулированию войны в Украине.

Известно, что президент встретится со Стармером, Макроном и Мерцом.