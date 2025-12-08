О плане встреч президента Украины в Лондоне информирует 24 Канал.

С кем Зеленский должен встретиться в Британии?

Владимир Зеленский 8 декабря в рамках официального визита в Лондон планирует провести ряд встреч с высокопоставленными чиновниками и обсудить вопросы, которые будут касаться мирных переговоров по завершению войны в Украине. Известно, что президент Украины проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Официальное расписание встреч президента Украины в Лондоне будет выглядеть так:

12:30 – Макрон должен прибыть на Даунинг-стрит.

12:35 – Встреча команд Великобритании, Германии и Франции.

12:50 – Ожидаются короткие заявления от Зеленского, Стармера, Макрона и Мерца, прежде чем они перейдут к переговорам в 13:00.

14:05 – Двусторонняя встреча Зеленского и Стармера.

15:00 – Совместный телефонный разговор с лидерами Финляндии, Италии, НАТО и ЕС.

Впоследствии, в 17:00 Зеленский планирует вылететь с официальным рабочим визитом в Бельгию.

19:45 – Встреча украинского лидера с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

20:30 – Встреча Зеленского с лидером ЕС Урсулой фон дер Ляйен.

Однако, стоит отметить, что расписание предварительное и может меняться.

Что будут обсуждать лидеры в Лондоне?