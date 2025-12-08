Про план зустрічей президента України у Лондоні інформує 24 Канал.

З ким Зеленський має зустрітись у Британії?

Володимир Зеленський 8 грудня в межах офіційного візиту до Лондона планує провести низку зустрічей із високопосадовцями та обговорити питання, які стосуватимуться мирних перемовин щодо завершення війни в Україні. Відомо, що президент України проведе переговори із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Офіційний розклад зустрічей президента України у Лондоні виглядатиме так:

12:30 – Макрон має прибути на Даунінг-стріт.

12:35 – Зустріч команд Великої Британії, Німеччини та Франції.

12:50 – Очікуються короткі заяви від Зеленського, Стармера, Макрона та Мерца, перш ніж вони перейдуть до перемовин о 13:00.

14:05 – Двостороння зустріч Зеленського та Стармера.

15:00 – Спільна телефонна розмова з лідерами Фінляндії, Італії, НАТО та ЄС.

Згодом, о 17:00 Зеленський планує вилетіти з офіційним робочим візитом до Бельгії.

19:45 – Зустріч українського лідера з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

20:30 – Зустріч Зеленського із лідером ЄС Урсулою фон дер Ляєн.

Однак, варто зазначити, що розклад попередній і може змінюватись.

Що обговорюватимуть лідери у Лондоні?