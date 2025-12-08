Про план зустрічей президента України у Лондоні інформує 24 Канал.
З ким Зеленський має зустрітись у Британії?
Володимир Зеленський 8 грудня в межах офіційного візиту до Лондона планує провести низку зустрічей із високопосадовцями та обговорити питання, які стосуватимуться мирних перемовин щодо завершення війни в Україні. Відомо, що президент України проведе переговори із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
Офіційний розклад зустрічей президента України у Лондоні виглядатиме так:
- 12:30 – Макрон має прибути на Даунінг-стріт.
- 12:35 – Зустріч команд Великої Британії, Німеччини та Франції.
- 12:50 – Очікуються короткі заяви від Зеленського, Стармера, Макрона та Мерца, перш ніж вони перейдуть до перемовин о 13:00.
- 14:05 – Двостороння зустріч Зеленського та Стармера.
- 15:00 – Спільна телефонна розмова з лідерами Фінляндії, Італії, НАТО та ЄС.
Згодом, о 17:00 Зеленський планує вилетіти з офіційним робочим візитом до Бельгії.
- 19:45 – Зустріч українського лідера з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
- 20:30 – Зустріч Зеленського із лідером ЄС Урсулою фон дер Ляєн.
Однак, варто зазначити, що розклад попередній і може змінюватись.
Що обговорюватимуть лідери у Лондоні?
Розмова прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера із Володимиром Зеленським у Лондоні стосуватиметься майбутнього України, зокрема у контексті укладення мирної угоди із Росією.
Міністр кабінету міністрів Великої Британії Пет Макфадден заявив, що зустріч відбувається у "переломний момент", і що принцип переговорів полягає у тому, щоб дати Україні самостійно визначати своє майбутнє.
За інформацією видання Bloomberg, європейські лідери обварюватимуть підтримку оборони та безпеку України у цей непростий час. Союзники сподіваються, що якщо їм вдасться підтримати Київ взимку, економічні труднощі Росії наступного року загостряться, і Путін втратить важелі впливу на переговорах.