Встреча состоится в понедельник, 8 декабря, и будет касаться будущего Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Что будут обсуждать Стармер и Зеленский?

Лидеры встретятся, чтобы обсудить решение, которое смогло бы уберечь Украину от агрессии России в будущем. К ним присоединятся президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Министр кабинета министров Великобритании Пэт Макфадден заявил, что встреча происходит в "переломный момент", и что принцип переговоров заключается в том, дать Украине самостоятельно определять свое будущее.

Все хотят, чтобы война закончилась, но закончилась таким образом, чтобы Украина получила свободу выбора в будущем. Это означает справедливое окончание войны, а также гарантии безопасности для Украины в будущем, а не создание абсолютно беззубой организации, неспособной определять свое будущее,

– сказал британский чиновник.

В то же время министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер впервые на своей нынешней должности отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с госсекретарем Марко Рубио и другими американскими чиновниками.

По данным издания, европейские союзники надеются, что если им удастся поддержать Киев зимой, экономические трудности России в следующем году обострятся, и Путин потеряет рычаги влияния на переговорах.

Отмечается, что ранее Стармер поговорил с премьером Нидерландов Диком Схоофом. Они согласились с необходимостью "международной поддержки обороны Украины" и тем, что "безопасность Украины важна для Европы".

Что известно о визите Зеленского в Британию?