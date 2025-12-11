Однак у будь-якому випадку це буде провалом, тому що договору замало. Військовий оглядач Денис Попович зауважив 24 Каналу, що потрібно усунути першопричини війни.
Що варто зробити насамперед?
Денис Попович підкреслив, що стиль Трампа щодо укладання угод не призводить до жодних результатів. Зокрема, мирний договір було укладено між ХАМАС та Ізраїлем, однак зараз знову тривають бойові дії.
Мало укласти мирну угоду. Треба усунути першопричини війни. У випадку з Росією та Україною це імперіалістична політика росіян, намагання повернути Україну, як колонію, у склад Росії. Доки не буде усунута ця причина війни, будь-які мирні угоди будуть закінчуватися тим, що вона буде поновлюватися,
– пояснив він.
Мирні ініціативи Трампа: останні новини
Видання The Financial Times пише, що Президенту України Володимиру Зеленському дали "лічені дні" на відповідь щодо мирного плану Дональда Трампа. За інформацією журналістів, український лідер повідомив європейських лідерів про тиск з боку США, щоб він відповів на угоду, яка вимагає поступитись Росії українськими територіями в обмін на досить нечіткі гарантії безпеки. Кажуть, що президент Штатів розраховує отримати згоду Києва до Різдва.
У WSJ написали, що переговори про мирну угоду щодо війни в Україні уповільнюють три критичні розбіжності. Представники США вважають, що попри бажання двох сторін укласти мирний договір, процес гальмують три ключові питання: українські території та межі майбутньої угоди, членство України в НАТО, замороження російських активів.
The Guardian пояснив, чому мирні ініціативи Трампа не працюють. Зазначається, що спроби Трампа більше спрямовані на показ, ніж на реальну роботу. Для нього рукостискання та підписання документів мають більше значення, ніж справедливий мир.