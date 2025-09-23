Про це пише 24 Канал з посиланням на пресконференцію президентів України та США у Нью-Йорку.
Чи довіряє Трамп Путіну?
Під час пресконференції лідерів України та США журналісти порушили питання довіри до Путіна, яке адресували Трампу. На це американський лідер відповів, що потрібен "ще місяць", щоб це з'ясувати.
Репортерка: Ви все ще довіряєте Путіну?
Трамп: Я повідомлю вам приблизно через місяць,
– коротко відповів лідер США.
Зустріч Зеленського і Трампа в Нью-Йорку: про що ще говорили
Дональд Трамп висловився щодо війни в Україні. Він заявив, що "Росія не виглядає такою видатною". За його словами, війна завершиться "ще не скоро".
Під час спілкування з медіа, президент США похвалив Україну та підкреслив, що наша країна "зараз дуже успішно зупиняє цю потужну армію".
Також у Трампа запитали, чи готовий він надати Україні гарантії безпеки за принципом статті 5 НАТО, на що він відповів: "поки що рано відповідати, але ми будемо обговорювати це".
Президент Зеленський також поділився першими враженнями після зустрічі з Трампом на полях Генасамблеї ООН. Розмова тривала близько години. За його словами, "дуже хороша зустріч сьогодні була... вона була, напевно, найбільш наповнена".