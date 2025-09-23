Что требует Трамп от Европы?
Чтобы эти "мощные тарифы" имели влияние на Москву, страны ЕС должны присоединиться к Соединенным Штатам и ввести аналогичные меры, Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время выступления в Генеральной Ассамблее ООН, передает 24 Канал.
Если Россия не будет готова заключить соглашение о завершении войны, США полностью готовы ввести очень мощный пакет сильных тарифов,
– отметил Трамп.
При этом Трамп снова подчеркнул, что европейские страны должны прекратить покупать нефть и газ у России.
Вы гораздо ближе к этому, нас разделяет океан. Вы прямо там, и Европа должна активизироваться. Они не могут делать то, что делают – покупать нефть и газ у России, пока воюют с ней,
– подчеркнул глава Белого дома.
Не обошел в своем выступлении американский президент и Китай с Индией. Он снова повторил, что эти две страны остаются "главными спонсорами" войны в Украине, однако добавил, что и некоторые страны НАТО не могут до сих пор избавиться от зависимости от российских энергоносителей.
Важно! По данным The Wall Street Journal, некоторые европейские дипломаты считают, что Трамп намеренно давит на ЕС и выдвигает чрезмерные требования, чтобы самому не вводить дополнительные санкции против России.
Почему Трамп давит на Европу?
В начале сентября Трамп потребовал перед ЕС – прекратить закупки российской нефти, ведь таким образом Европа финансирует войну против Украины. Вместе с тем президент США призвал ввести тарифы в размере до 100% против Индии и Китая.
Однако пока США и ЕС не могут согласовать совместные меры в отношении России. Брюссель пообещал ускорить план отказа от российской нефти до 2027 года, однако сопротивление Венгрии и Словакии может затормозить этот процесс. Однако ЕС отверг идею о 100% пошлины для Индии и Китая пошлины для Индии и Китая.
Впрочем, и сам Трамп, несмотря на громкие заявления, Трамп до сих пор не реализовал полностью свои угрозы относительно строгих санкций против России. В то же время он ввел 50% пошлины на импорт из Индии, которая продолжает покупать российскую нефть.
Хотя 12 сентября Трамп заявил, что его терпение в отношении Кремля "быстро иссякает", и пригрозил новыми санкциями. Президент США также выразил сомнение в способности Владимира Путина делать шаги, которые будут приближать мир.