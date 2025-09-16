Введут ли страны ЕС пошлины против Индии и Китая?

Страны ЕС пока не намерены повышать тарифы для Китая и Индии – крупнейших покупателей российской нефти, благодаря чему Москва получает деньги на продолжение войны против Украины. пишет 24 Канал со ссылкой на Le Monde.

По словам европейского дипломата, речь не идет о том, что меры не будут приниматься вообще, однако Евросоюз не планирует прибегать к "чрезмерным тарифам", несмотря на требования, которые выдвигает Дональд Трамп.

Это не означает, что мы не должны принимать меры, но пока никаких чрезмерных тарифов,

– отметил он.

Как добавляют источники издания, заявления Трампа создают впечатление, будто США готовы усилить давление на Россию, тогда как европейские страны демонстрируют более сдержанную позицию.

Примечательно! Дональд Трамп заявлял, что готов ввести "масштабные санкции" против России лишь в том случае, если страны НАТО полностью прекратят закупку российской нефти и установят тарифы на китайские товары на уровне 50-100%.

Представитель Евросоюза уточнил, что основная цель Брюсселя заключается в жестких санкциях, направленных на российскую экономику и ограничение прямой или косвенной торговли с Москвой.

Важно! В ЕС подчеркивают, что речь не идет о "дальнейшем ослаблении нашей собственной экономики".

Кроме того, Брюссель не рассматривает введение тарифов против Индии. Как пояснил европейский чиновник, такие шаги не отвечают интересам самого Евросоюза.

Почему Трамп требует от ЕС пошлин против Индии и Китая?

Другой собеседник издания добавил, что американский лидер понимает: противостоять Китаю в одиночку невозможно, и ему необходим общий фронт вместе с европейскими партнерами.

В то же время министр финансов США Скотт Бессент недавно заявил, что Вашингтон не будет устанавливать дополнительные тарифы на Китай с целью заставить Пекин прекратить закупки российской нефти, если европейские государства сами не введут жесткие тарифные меры в отношении Китая и Индии.

Мы ожидаем, что сейчас европейцы выполнят свою часть, и мы не будем двигаться дальше без европейцев,

– подчеркнул Бессент.

