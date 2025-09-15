Какие новые санкции США хотят ввести против России?

Известно, что примерно 300 миллиардов долларов российских замороженных активов находится в Европе, а в США хотят предложить использовать их для Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Кроме того, предложение США будет включать еще и необходимость ввести от 50% до 100% вторичных тарифов на Китай и Индию.

Также речь идет и об ограничительных мерах на импорт и экспорт для того, чтобы сократить поток энергоресурсов России и остановить передачу технологий двойного назначения для россиян.

Обратите внимание! Предложение для G7 предусматривает санкции против теневого флота российских нефтяных танкеров, сетей, обеспечивающих торговлю, компании "Роснефть", запрет на страхование морских перевозок, а также ограничения для организаций, поддерживающих российский оборонный сектор, региональных банков России и сервисов в сфере ИИ и финтеха в особых экономических зонах России.

Однако для того, чтобы ввести более жесткие санкции нужна поддержка всех членов Евросоюза. А известно, что определенный перечень страна Европы, в частности Венгрия, блокируют ограничения против энергетического сектора России.

Что известно о жестких санкциях против России?