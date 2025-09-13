Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Министерства торговли США.
Смотрите также Нефть со скидкой: как Индия давит на Россию и получится ли что-то из этого
Что известно о введении санкций?
Проект документа опубликован в Федеральном реестре США. В нем отмечается, что под ограничения попадут 23 китайские компании, три турецкие, две из ОАЭ, по одной из Индии, Ирана, Сингапура и Тайваня, а также российские фирмы.
В Министерстве торговли США считают, что действия всех структур, в отношении которых вводятся ограничения, противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики Штатов.
Там отмечают, что эти компании осуществляли поставки для нужд военно-промышленного комплекса России, а также экспортировали в страну американскую продукцию без необходимого разрешения.
На такие действия Штатов уже отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он отметил, что это еще один важный шаг в разрушении возможностей Кремля поддерживать свою военную машину, поблагодарил союзников и добавил, что санкции должны только усиливаться.
Санкции против России: что стоит знать?
Напомним, что 12 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение к российскому диктатору Владимиру Путину "быстро заканчивается". Он также сказал, что сомневается в том, что глава Кремля может делать какие-то шаги в направлении мира.
В тот же день Евросоюз продлил санкции против России до 15 марта 2026 года. Они касаются более 2 500 физических и юридических лиц. Ограничительные меры включают запрет на въезд в ЕС или транзит через его территорию и замораживание активов, запрет на предоставление средств или экономических ресурсов лицам и организациям из списка.
Стоит заметить, что новые санкции могут включать ограничения на торговлю российской нефтью и меры против "теневых танкеров".