Що відомо про введення санкцій?

Проєкт документа опубліковано у Федеральному реєстрі США. У ньому зазначається, що під обмеження потраплять 23 китайські компанії, три турецькі, дві з ОАЕ, по одній з Індії, Ірану, Сінгапуру та Тайваню, а також російські фірми.

У Міністерстві торгівлі США вважають, що дії всіх структур, щодо яких запроваджуються обмеження, суперечать інтересам національної безпеки та зовнішньої політики Штатів.

Там зазначають, що ці компанії здійснювали поставки для потреб військово-промислового комплексу Росії, а також експортували до країни американську продукцію без необхідного дозволу.

На такі дії Штатів вже відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що це ще один важливий крок у руйнуванні можливостей Кремля підтримувати свою військову машину, подякував союзникам і додав, що санкції мають тільки посилюватися.

