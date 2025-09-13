Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Міністерства торгівлі США.
Що відомо про введення санкцій?
Проєкт документа опубліковано у Федеральному реєстрі США. У ньому зазначається, що під обмеження потраплять 23 китайські компанії, три турецькі, дві з ОАЕ, по одній з Індії, Ірану, Сінгапуру та Тайваню, а також російські фірми.
У Міністерстві торгівлі США вважають, що дії всіх структур, щодо яких запроваджуються обмеження, суперечать інтересам національної безпеки та зовнішньої політики Штатів.
Там зазначають, що ці компанії здійснювали поставки для потреб військово-промислового комплексу Росії, а також експортували до країни американську продукцію без необхідного дозволу.
На такі дії Штатів вже відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що це ще один важливий крок у руйнуванні можливостей Кремля підтримувати свою військову машину, подякував союзникам і додав, що санкції мають тільки посилюватися.
Санкції проти Росії: що варто знати?
Нагадаємо, що 12 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що його терпіння до російського диктатора Володимира Путіна "швидко закінчується". Він також сказав, що сумнівається в тому, що очільник Кремля може робити якісь кроки в напрямку миру.
Того ж дня Євросоюз продовжив санкції проти Росії до 15 березня 2026 року. Вони стосуються понад 2 500 фізичних та юридичних осіб. Обмежувальні заходи включають заборону на в'їзд до ЄС або транзит через його територію та заморожування активів, заборону на надання коштів чи економічних ресурсів особам і організаціям зі списку.
Варто зауважити, що нові санкції можуть включати обмеження на торгівлю російською нафтою та заходи проти "тіньових танкерів".