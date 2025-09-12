Яке рішення ухвалив Євросоюз?

Про це заявила верховна представниця Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє 24 Канал з посиланням на її допис у соцмережах.

Ми щойно подовжили санкції проти Росії,

– зазначила головна дипломатка ЄС.

За словами Каллас, європейські країни наразі вже завершують напрацювання щодо нового, 19-го санкційного пакета проти Росії. Розглядаються обмеження щодо торгівлі російською нафтою, а також санкції проти танкерів "тіньового флоту" Кремля та банків.

Ми й надалі будемо перекривати фінансування війни Путіна,

– наголосила Каллас.

Важливо! Від початку повномасштабного вторгнення Росії, Євросоюз послідовно посилює економічний тиск на Кремль, запровадивши вже 18 пакетів санкцій. Ці обмежувальні заходи ЄС продовжує кожні шість місяців, але для цього необхідна одноголосна підтримка всіх 27 країн-членів блоку.

Яким був 18-й пакет санкцій проти Росії? Попередній, 18-й пакет санкцій проти Росії був запроваджений влітку 2025 року. Рада ЄС із загальних питань офіційно затвердила його 18 липня. Обмеження торкнулися, зокрема, "тіньового флоту". Також ЄС увів санкції проти більш ніж 22 російських банків, які досі користуються системою SWIFT, та проти деяких китайських банків, які допомагають Росії обходити обмеження. Крім того, Євросоюз вдарив по експорту технологій, які застосовуються у виробництві російських дронів.

19-й пакет санкцій проти Росії: що відомо?