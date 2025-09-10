Чому ЄС не завдасть удару по нафті й газу?

Додаткові обмеження на закупівлі газу й нафти з Росії не плануються, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами джерел, ці питання в Європі на сьогодні є дуже делікатними.

Очікується, що ЄС через політичну делікатність питання не піде на заходи, які ще більше обмежать закупівлі нафти або газу,

– зазначає видання.

Разом з тим європейські посадовці продовжують обговорювати "чорні списки" для іноземних компаній. Зокрема, йдеться про можливість внесення до них китайських фірм, що на думку ЄС, допомагають Росії.

Втім, поки що 19-й санкційний пакет знаходиться на стадії обговорення, тому джерела не беруться говорити, яким у підсумку він буде.