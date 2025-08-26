Які санкції готує Євросоюз?

19-й пакет санкцій ЄС проти Росії планують презентувати у вересні. Основний акцент у ньому буде зроблений на боротьбі проти "тіньового флоту" та компаній, які допомагають Москві обходити обмеження, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Втім, за словами європейських дипломатів, навряд чи новий санкційний пакет серйозно обмежить торгівлю російськими нафтопродуктами, які є головним джерелом фінансування війни проти України.

Найболючішими для Москви стали б саме вторинні санкції – проти компаній чи країн, що співпрацюють з Росією. Але справжній ефект від них може забезпечити лише США,

– зазначає видання.

На думку аналітиків, після введення високих тарифів проти Індії за купівлю російської нафти наступним кроком мали б стати санкції для обмеження торгівлі Москви з Пекіном.

Проте Трамп поки притримує нові обмеження, хоча й пригрозив "масивними санкціями або масивними тарифами, або і тим, і тим", якщо Путін не піде на поступки щодо мирних переговорів.

Чому у ЄС закінчуються санкції?

У червні С погодив зниження граничної "стелі" на російську нафту, заборонив імпорт палива з неї та вніс до "чорного списку" компанії, пов'язані з "Північними потоками". Окрім того, Європа планує відмовитися повністю від російського газу. Разом ці заходи залишають мало простору для подальшого тиску на Кремль.

Ми не очікуємо, що у 19-му санкційному пакеті ЄС буде простір для нових обмежень щодо російської нафти. Попередній пакет був доволі значущим, і можливостей для подальших обмежень наразі майже немає,

– говорить аналітик Аджей Парма з компанії ICIS.

Саме вторинні санкції США проти країн, які продовжують торгувати з Росією, могли б поглибити проблеми в економіці Росії. Проте наразі Москва не вірить, що Трамп виконає свої погрози.

