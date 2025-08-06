Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву відомства. Там назвали дії США несправедливими, необґрунтованими та нерозумними.

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Як Індія відреагувала на мита Трампа?

Після запровадження американських мит індійське міністерство повторило свою позицію, відповідно до якої імпорт країни "базується на ринкових факторах і здійснюється з метою забезпечення енергетичної безпеки 1,4 мільярда населення".

Тому надзвичайно прикро, що США вирішили ввести додаткові мита на Індію за дії, які також здійснюють кілька інших країн у своїх національних інтересах,

– йдеться в заяві.

Окрім того, Індія попередила, що вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів.

Нагадаємо, напередодні американський міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що задля обмеження прибутків країни-агресорки США продовжать заходи проти країн, які купують російську нафту.