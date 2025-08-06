Як США вводять санкції?

Сполучені Штати продовжать обмежувальні заходи, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис міністра фінансів Скотта Бессента.

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Міністерство фінансів продовжуватиме впроваджувати та повністю забезпечувати виконання наших санкцій для обмеження незаконних прибутків Росії,

– повідомив глава відомства.

Санкції вже почали діяти. Так кілька суден, що прямували до НПЗ в Індії з російською нафтою, перенаправили вантажі до інших пунктів призначення.

Три судна – Aframax Tagor та Guanyin і Suezmax Tassos – мали доставити російську нафту до індійських портів цього місяця. Усі три судна перебувають під санкціями США. Судно Aframax Tagor прямувало до східного узбережжя Індії, тоді як Guanyin і Suezmax Tassos прямували до портів на заході Індії.

Жорсткіші західні санкції, спрямовані на скорочення доходів Росії від нафти, що розглядається як фінансування її війни проти України, дедалі більше вдаряють по постачанню російської нафти до Індії, яка закуповує понад третину своїх потреб у нафті у Росії.

Також два інші судна, Achilles та Elyte, завантажені російською нафтою, готуються здати російську нафту Urals компанії Reliance. Обидва ці судна перебувають під санкціями Великої Британії та Європейського Союзу.

Чому США готують санкції проти Індії?

США вдарять санкціями по Індії за допомогу Росії. Американський президент "претендує на моральне право", адже Індія роками допомагала Кремлю.

Індія не тільки купує величезні обсяги російської нафти, але й продає більшу частину придбаної нафти на відкритому ринку, отримуючи великі прибутки… Їх не хвилює, скільки людей в Україні вбиває російська військова машина… Через це я суттєво підвищу тариф, який Індія сплачує США,

– зазначив Трамп.

У липні Трамп підтримав ідею щодо того, щоб карати країни, які продовжують купувати підсанкційну російську нафту за допомогою високих тарифів.

Окрім того, у США широкою підтримкою користується законопроєкт, за яким президент отримає право накладати 500% тарифи на імпорт з країн, що торгують з Росією.

