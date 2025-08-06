Как США вводит санкции?

Соединенные Штаты продолжат ограничительные меры, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение министра финансов Скотта Бессента.

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Министерство финансов будет продолжать внедрять и полностью обеспечивать выполнение наших санкций для ограничения незаконных доходов России,

– сообщил глава ведомства.

Санкции уже начали действовать. Так несколько судов, направлявшихся к НПЗ в Индии с российской нефтью, перенаправили грузы в другие пункты назначения.

Три судна – Aframax Tagor и Guanyin и Suezmax Tassos – должны были доставить российскую нефть в индийские порты в этом месяце. Все три судна находятся под санкциями США. Судно Aframax Tagor направлялось к восточному побережью Индии, тогда как Guanyin и Suezmax Tassos направлялись в порты на западе Индии.

Жесткие западные санкции, направленные на сокращение доходов России от нефти, что рассматривается как финансирование ее войны против Украины, все больше ударяют по поставкам российской нефти в Индию, которая закупает более трети своих потребностей в нефти в России.

Также два других судна, Achilles и Elyte, загружены российской нефтью, готовятся сдать российскую нефть Urals компании Reliance. Оба эти суда находятся под санкциями Великобритании и Европейского Союза.

Почему США готовят санкции против Индии?

США ударят санкциями по Индии за помощь России. Американский президент "претендует на моральное право", ведь Индия годами помогала Кремлю.

Индия не только покупает огромные объемы российской нефти, но и продает большую часть приобретенной нефти на открытом рынке, получая большие прибыли... Их не волнует, сколько людей в Украине убивает российская военная машина... Из-за этого я существенно повышу тариф, который Индия платит США,

– отметил Трамп.

В июле Трамп поддержал идею о том, чтобы наказывать страны, которые продолжают покупать подсанкционную российскую нефть с помощью высоких тарифов.

Кроме того, в США широкой поддержкой пользуется законопроект, по которому президент получит право накладывать 500% тарифы на импорт из стран, торгующих с Россией.

