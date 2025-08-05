Сначала в Индии заявили, что имеют альтернативы России, поэтому готовы работать с Европой и США. Как отметил 24 Каналу политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий, сейчас торговля с оккупантами ведется на высоком уровне.

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Прислушивается ли Индия к требованиям Трампа?

Несмотря на свои первоочередные заявления, сейчас в Индии убеждают, что планируют продолжить покупать у России. Такое решение объяснили тем, что после начала боевых действий традиционные поставки переориентировали на Европу, поэтому Индия якобы была вынуждена импортировать из России.

Я пока не верю в серьезность запросов Индии к Соединенным Штатам Америки. Для меня это выглядит спектаклем, чем-то придуманным,

– сказал Андрей Городницкий.

Вряд ли Индия может поставить ультиматум Трампу. Стоит заметить, что с начала 2025 года она получила инвестиции от США и Европы на сумму примерно 63 – 64 миллиарда долларов. Это очень большие инвестиции, если сравнивать с предыдущими годами.

За 3 года войны Индия нарастила потребление и переработку нефтепродуктов из России. Сейчас они на уровне 50 миллиардов, а до полномасштабного вторжения составляли 13. Кремль продает 37% своих нефтепродуктов именно Индии, Это огромная цифра. На втором месте Китай, который покупает 53%.

Однако, несмотря на все заявления, в Индии пытаются в короткие сроки прекратить закупку этой нефти. Частные компании также прекращают сотрудничество. Я уверен, что Индия пойдет на встречу. Возможно, сейчас она пытается выторговать себе какие-то преференции,

– отметил политолог.

Это может быть уменьшение тарифов, получение инвестиций, продажа определенных товаров. То есть говорится о большой международной игре, в которой каждая страна хочет получить максимальные выгоды.

К слову, президент США обвинил Индию в том, что из-за ее действий гибнут украинцы. Дональд Трамп отметил, что Индия скупает большие объемы нефти в России, а затем продает часть на открытом рынке. С этого получает огромные ресурсы. Он добавил, что страну "не волнует, сколько людей погибает".