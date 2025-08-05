Почему Трамп срочно повышает тариф для Индии?

Повышение пошлин для Индии может произойти уже в течение ближайших 24 часов, сообщает 24 Канал со ссылкой на службу быстрого реагирования Белого дома.

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У них самый высокий тариф среди всех. Мы договорились о 25%, но я думаю, что в течение следующих 24 часов я существенно повышу его, потому что они покупают российскую нефть. Они подпитывают военную машину,

– сообщил Трамп.

Что Индия говорит о покупке нефти в России?

Дональд Трамп раскритиковал Индию, которая продолжает покупать российские энергоносители несмотря на угрозы США. В свою очередь, Индия начала обвинять Европу и Соединенные Штаты в торговле с Россией. В Индии ответили на угрозы Трампа.

В Министерстве иностранных дел Индии заявили, что импорт призван обеспечить предсказуемые и доступные цены на энергоносители для индийских потребителей. В ведомстве отметили, что это, мол, вынужденный шаг, продиктованный ситуацией на мировом рынке.

На самом деле Индия начала импортировать нефть из России потому, что традиционные поставки были переориентированы в Европу после начала боевых действий. В то время сами Соединенные Штаты активно поощряли такой импорт со стороны Индии для укрепления стабильности мировых энергетических рынков,

– пояснил Джайсвал.

По его словам, критика Индии является необоснованной и несправедливой. Как и любая крупная экономика, Индия, мол, принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности.