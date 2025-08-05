Чому Трамп терміново підвищує тариф для Індії?

Підвищення мит для Індії може відбутися вже впродовж найближчих 24 годин, повідомляє 24 Канал з посиланням на службу швидкого реагування Білого дому.

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У них найвищий тариф серед усіх. Ми домовилися про 25%, але я думаю, що протягом наступних 24 годин я суттєво підвищу його, бо вони купують російську нафту. Вони підживлюють військову машину,

– повідомив Трамп.

Що Індія говорить про купівлю нафти в Росії?

Дональд Трамп розкритикував Індію, яка продовжує купувати російські енергоносії попри погрози США. Своєю чергою, Індія почала звинувачувати Європу та Сполучені Штати в торгівлі з Росією. В Індії відповіли на погрози Трампа.

У Міністерстві закордонних справ Індії заявили, що імпорт покликаний забезпечити передбачувані й доступні ціни на енергоносії для індійських споживачів. У відомстві зазначили, що це, мовляв, вимушений крок, продиктований ситуацією на світовому ринку.

Насправді Індія почала імпортувати нафту з Росії тому, що традиційні постачання були переорієнтовані до Європи після початку бойових дій. У той час самі Сполучені Штати активно заохочували такий імпорт з боку Індії задля зміцнення стабільності світових енергетичних ринків,

– пояснив Джайсвал.

За його словами, критика Індії є необґрунтованою та несправедливою. Як і будь-яка велика економіка, Індія, мовляв, вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів і економічної безпеки.