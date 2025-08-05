Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Цю інформацію виданню повідомили джерела близькі до Кремля.

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Що у Росії думають про ультиматум Трампа?

Журналісти зазначили, що Дональд Трамп погрожував запровадити нові санкції проти Росії та 100% тарифи на країни, які купують її нафту, зокрема Індію та Китай, якщо Володимир Путін не погодиться на припинення вогню у війні в Україні.

Три джерела, близьких до Кремля, зазначили, що рішучість Путіна продовжувати рух вперед зумовлена його "вірою в перемогу Росії". Також російський диктатор скептично налаштований щодо того, що чергові санкції США матимуть значний вплив на його країну після послідовних хвиль економічних санкцій протягом 3,5 років повномасштабної війни.

Два джерела зазначили, що російський лідер не хоче розгнівати Трампа і розуміє, що може втрачати шанс покращити відносини з Вашингтоном і Заходом, але його військові цілі в Україні мають перевагу.

Один зі співрозмовників журналістів повідомив, що Путін особисто стурбований нещодавнім погіршенням зв'язків зі США. Путін все ще сподівається, що Росія знову зможе "потоваришувати з Америкою" та "торгувати із Заходом", тож президент Росії "стурбований роздратуванням Трампа".

Але з огляду на те, що російські війська, попри колосальні втрати, просуваються на полі бою, Путін не вважає, що зараз час припиняти війну в Україні, сказало одне з джерел. Воно додало, що ні російський народ, ні армія не зрозуміють російського президента, якщо "він зараз зупиниться".

Цікаво, що, за даними джерел, Генеральний штаб Збройних сил Росії повідомив Путіну, що український фронт "розпадеться через два – три місяці".

Стосовно санкцій від США, то російські співрозмовники наголосили, що ультиматум Трампа був "болючим та неприємним", але "не катастрофічним". Одне з джерел повідомило, що в Москві склалося відчуття, що американці "більше нічого не можуть нам зробити".

Також, за словами російських посадовців, незрозуміло, чи виконає Трамп свій ультиматум. Бо раніше президент США також "погрожував, а потім не діяв або змінював свою думку."

Джерело також зазначило, що важко уявити, що Китай припинить купувати російську нафту за вказівкою Трампа, і що дії глави Білого дому ризикують мати зворотний ефект, призводячи до зростання цін на нафту.