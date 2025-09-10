Почему ЕС не нанесет удар по нефти и газу?

Дополнительные ограничения на закупки газа и нефти из России не планируются, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам источников, эти вопросы в Европе на сегодня являются очень деликатными.

Ожидается, что ЕС из-за политической деликатности вопроса не пойдет на меры, которые еще больше ограничат закупки нефти или газа,

– отмечает издание.

Вместе с тем европейские чиновники продолжают обсуждать "черные списки" для иностранных компаний. В частности, речь идет о возможности внесения в них китайских фирм, что по мнению ЕС, помогают России.

Впрочем, пока 19-й санкционный пакет находится на стадии обсуждения, поэтому источники не берут говорить, каким в итоге он будет.