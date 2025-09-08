Этот пакет, который станет уже 19-м с момента полномасштабного вторжения Москвы в 2022 году, может также охватить российские платежные и кредитные карточные системы, криптобиржи, а также дальнейшие ограничения на торговлю нефтью, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

