Как Трамп воздержался от санкций?

Европейские чиновники рассказали, что Трамп согласился начать совместные технические работы между США и ЕС о введении дополнительных санкций против России во время саммита "Коалиции решительных" 4 сентября, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Будущие совместные санкции, по источникам издания, должны касаться в том числе вторичных ограничений против стран, продолжающих закупать нефть у Кремля.

Они могут коснуться Китая и других стран, которые благодаря этой торговле помогают финансировать военную машину российского диктатора Владимира Путина.

Президент Франции Эмануэль Макрон отметил, что дополнительные санкции будут введены, если Россия откажется от конкретных мирных переговоров.

Однако Трамп не дал никаких четких обязательств по новым американским санкциям против России.

Вместо этого он призвал европейских лидеров прекратить покупать российскую нефть, поскольку доходы от нее финансируют войну в Украине.

Также он настаивал, чтобы ЕС оказывала экономическое давление из-за нефти из России.

Стоит знать! Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отметил, что Трамп остается приверженным поиску всех путей для достижения мира.