В Белом доме готовы на серьезные решения, что разительно ударят по экономике России. Об этом стало известно из заявления репортера по вопросам экономической политики в The New York Tisme Алана Рапопорта, передает 24 Канал.
Актуально Если Трамп не сделает решительных шагов: военный спрогнозировал дальнейшие действия России
Что сказал Бессент об экономическом давлении на Россию?
По словам главы Минфина США Скотта Бессента, Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций, в частности второстепенных.
Вероятно, удастся принять также повышение пошлин для стран, которые продолжают покупать российскую нефть. Такой шаг, считают в США, может серьезно ударить по экономике Риссии.
Мы готовы к решительным действиям, но без участия европейских партнеров этого будет недостаточно,
– отметил Бессент.
В Белом доме считают, что усиление санкционного давления способно довести экономику России до грани коллапса и заставить Путина пойти на переговоры.
Что известно о введении санкций против России?
- Политолог Анна Биливитина отмечает, что Россия не заинтересована в переговорах и ее можно только заставить сесть за стол переговоров, в частности с помощью мощных санкций.
- Между тем президент США Дональд Трамп признает, что ни Владимир Зеленский, ни Путин пока не готовы к личной встрече, что усложняет путь к мирному урегулированию.
- Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи "Коалиции желающих" 4 сентября заявил, что санкции против Кремля будут усилены, если он не будет демонстрировать готовность к миру.
- Между тем российские танкеры, находящиеся под санкциями, доставили в Китай два груза сжиженного природного газа из проекта Arctic LNG 2.
- По данным Reuters, один из танкеров прибыл вскоре после визита Владимира Путина в Китай, где он участвовал в саммите ШОС и военном параде по случаю завершения Второй мировой войны.