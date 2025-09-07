Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк. Он считает, что российский диктатор в будущем может решиться на то, чтобы пересечь границы стран-членов НАТО.

Что может привести к остановке горячей фазы войны?

Если страны Североатлантического Альянса не отреагируют должным образом, а утонут в переговорах, консультациях, то НАТО, как организация, будет обнулена. Политический консультант отметил, что это должны четко осознавать Европа и США.

Военнослужащий озвучил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил хорошую инициативу о формировании ПВО, в том числе силами США. По его словам, можно было бы уже начать с этого конкретного шага.

"Принимая во внимание и наш потенциал, который сегодня наращивается (производство ракет), то, возможно, мы бы за несколько месяцев смогли бы переломить ситуацию, хотя бы на психологическом уровне. Я не имею в виду на линии боестолкновения, а говорю о поражении военных и инфраструктурных объектов на территории России", – озвучил Антонюк.

Если бы Украине удалось достичь паритетности, в частности в воздухе, то, по мнению военнослужащего, тогда появилась бы перспектива остановки на определенный период горячей фазы войны.

