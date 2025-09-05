Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы-Украина".
В МИД ответили на "предложение" Путина
Георгий Тихий объяснил, что "приглашение" Зеленского в Москву свидетельствует о том, что на самом деле Россия избегает встречи на уровне лидеров государств.
Мы доносим это до наших партнеров, в том числе и до американской стороны. По меньшей мере семь стран готовы по состоянию на сейчас принять встречу лидеров,
– подчеркнул представитель МИД.
По его словам, Украина готова к мирным переговорам на любой территории, кроме государства-агрессора. По состоянию на сегодня уже 7 стран готовы принять такую встречу.
Тихий отметил, что несмотря на нереалистичные условия со стороны россиян, сама готовность обсуждать возможность встречи уже может считаться шагом в правильном направлении.
Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига уже сообщал, что готовность принять встречу на высшем уровне выразили Австрия, Швейцария, Турция, Ватикан, а также три государства Персидского залива. По его словам, такие предложения рассматриваются серьезно.
Состоится ли встреча Путина и Зеленского?
После встречи Трампа с Путиным на Аляске 15 августа и саммита в Белом доме с Зеленским и лидерами Европы США заявили, что начали "готовить" встречу украинского и российского президентов.
Недавно Путин заявил, что украинская сторона "просит о контактах с Россией" и он готов к ним. Однако кремлевский диктатор считает, что "договориться с Украиной практически невозможно", поэтому смысла в переговорах якобы нет.
Путин также назвал Москву "лучшим местом" для встречи России и Украины на высшем уровне и добавил, что "Россия обеспечит безопасность встречи с Украиной".