Однако в то же время сказал, что "смысла в переговорах нет". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы.
Новости к теме "Не за территории": Путин ответил, за что он "борется" в Украине
Что сказал Путин о мирных переговорах?
На пленарном заседании Восточного экономического форума глава Кремля заявил, что украинская сторона "просит о контактах с Россией" и он готов к ним. Однако считает, что "договориться с Украиной практически невозможно", поэтому смысла в переговорах якобы нет.
Он добавил, что даже, если будет политическая воля сторон, могут возникнуть так называемые юридические трудности. Диктатор в очередной раз сказал, что для завершения войны в Украине надо отменить военное положение, провести "референдум" и выборы.
Путин назвал Москву "лучшим местом" для встречи России и Украины на высшем уровне и добавил: "Россия обеспечит безопасность встречи с Украиной в Москве, мы готовы". Кроме этого, он заявил, что предложения Киева встретиться за пределами России являются "чрезмерными запросами".
Переговоры России с Украиной: коротко о главном
- Напомним, что 18 августа Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Тогда российский диктатор якобы согласился на двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским. Однако 3 сентября он цинично предложил встретиться в Москве.
- Зеленский отреагировал на это и заявил, что Путин прибегнул к подобному предложению только потому, что на самом деле хочет избежать двусторонней встречи на уровне лидеров, поскольку понимает, что такой вариант недопустим. По его словам, таким образом Россия делает все для того, чтобы затягивать переговоры.
- Добавим, что трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом Путин также предложил провести именно в российской столице. Однако американский лидер отказался от этого.