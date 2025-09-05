Проте водночас сказав, що "сенсу в переговорах немає". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.
Новини до теми "Не за території": Путін відповів, за що він "бореться" в Україні
Що сказав Путін про мирні переговори?
На пленарному засіданні Східного економічного форуму очільник Кремля заявив, що українська сторона "просить про контакти з Росією" і він готовий до них. Однак вважає, що "домовитися з Україною практично неможливо", тому сенсу в переговорах нібито немає.
Він додав, що навіть, якщо буде політична воля сторін, можуть виникнути так звані юридичні труднощі. Диктатор вкотре сказав, що для завершення війни в Україні треба скасувати воєнний стан, провести "референдум" та вибори.
Путін назвав Москву "найкращим місцем" для зустрічі Росії та України на найвищому рівні та додав: "Росія забезпечить безпеку зустрічі з Україною у Москві, ми готові". Окрім цього, він заявив, що пропозиції Києва зустрітися за межами Росії є "надмірними запитами".
Переговори Росії з Україною: коротко про головне
- Нагадаємо, що 18 серпня Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Тоді російський диктатор нібито погодився на двосторонню зустріч з Володимиром Зеленським. Однак 3 вересня він цинічно запропонував зустрітися у Москві.
- Зеленський відреагував на це і заявив, що Путін вдався до подібної пропозиції лише тому, що насправді хоче уникнути двосторонньої зустрічі на рівні лідерів, оскільки розуміє, що такий варіант є неприпустимим. За його словами, в такий спосіб Росія робить усе для того, щоб затягувати переговори.
- Додамо, що тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом Путін також запропонував провести саме в російській столиці. Однак американський лідер відмовився від цього.