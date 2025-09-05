Проте водночас сказав, що "сенсу в переговорах немає". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

Що сказав Путін про мирні переговори?

На пленарному засіданні Східного економічного форуму очільник Кремля заявив, що українська сторона "просить про контакти з Росією" і він готовий до них. Однак вважає, що "домовитися з Україною практично неможливо", тому сенсу в переговорах нібито немає.

Він додав, що навіть, якщо буде політична воля сторін, можуть виникнути так звані юридичні труднощі. Диктатор вкотре сказав, що для завершення війни в Україні треба скасувати воєнний стан, провести "референдум" та вибори.

Путін назвав Москву "найкращим місцем" для зустрічі Росії та України на найвищому рівні та додав: "Росія забезпечить безпеку зустрічі з Україною у Москві, ми готові". Окрім цього, він заявив, що пропозиції Києва зустрітися за межами Росії є "надмірними запитами".

Переговори Росії з Україною: коротко про головне