Головним питанням для Росії нібито залишаються "права людини в Україні". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Дивіться також Путін сподівається, що зима вбиватиме українців там, куди не доходять його війська, – Зеленський
Як Путін пояснив свою ціль в Україні?
У рамках пресконференції за результатами свого візиту до Китаю російський президент заявив, що Москва нібито ніколи не обговорювала питання безпекових гарантій для України в обмін на її території.
Гарантії безпеки – це природно. Будь-яка країна повинна мати ці гарантії й Україна в тому числі. Але це пов'язані з обміном територіями. Ми боремося [в Україні] не стільки за території, скільки за права людини, за право говорити своєю мовою,
– заявив він.
Також Володимир Путін назвав "демократією" повагу до рішення народу, який "вирішив жити у складі Росії".
Які ще заяви пролунали?
Він також заявив, що готовий зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським, про що вже повідомляв американського президента Дональда Трампа. Утім, Путін хоче, щоб зустріч пройшла у Москві.
Водночас Володимир Путін каже, що не бачить сенсу у таких контактах, висуваючи умову проведення референдуму. Крім вищезгаданого, російський диктатор додав, що зустріч можлива, якщо буде добре підготовлена.
Ба більше, за його словами, Конституційний суд України не має кворуму та повноважень. Також Володимир Путін додав, що Росія "ніколи не стоятиме осторонь того, що відбувається поруч", маючи на увазі Україну.