Головним питанням для Росії нібито залишаються "права людини в Україні". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Як Путін пояснив свою ціль в Україні?

У рамках пресконференції за результатами свого візиту до Китаю російський президент заявив, що Москва нібито ніколи не обговорювала питання безпекових гарантій для України в обмін на її території.

Гарантії безпеки – це природно. Будь-яка країна повинна мати ці гарантії й Україна в тому числі. Але це пов'язані з обміном територіями. Ми боремося [в Україні] не стільки за території, скільки за права людини, за право говорити своєю мовою,

– заявив він.

Також Володимир Путін назвав "демократією" повагу до рішення народу, який "вирішив жити у складі Росії".

Які ще заяви пролунали?