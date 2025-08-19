Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The New York Times.
Как Трамп отказал Путину во встрече в Москве?
Возможность проведения встречи в Москве обсуждалась во время звонка между лидерами США и России, который состоялся 18 августа.
Как пишет NYT, Трамп и Путин обсудили возможность двусторонней встречи российского президента и Владимира Зеленского, а также трехсторонней встречи с участием главы Белого дома.
Высокопоставленный европейский дипломат сообщил изданию, что Путин предложил Москву как место встречи.
Европейские лидеры были напуганы таким сценарием, но Трамп вежливо отказал Путину,
– указано в материале.
Как Москва вошла в список мест для встречи Трампа, Путина и Зеленского?
Во время пресс-конференции на Аляске 15 августа Владимир Путин предположил, что его следующая встреча с Дональдом Трампом может состояться в Москве. Тогда американский лидер заявлял, что это предложение – интересно, поэтому это "вполне возможно".
Позже, уже 18 августа, во время телефонного разговора Путин сказал Трампу, что готов провести двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским, и снова указал Москву как возможное место для этого. Президент Украины, который был во время разговора в Белом доме, ответил на это "нет".
Сейчас место встречи Путина, Зеленского и Трампа остается неизвестным, среди вариантов звучали также такие страны, как Венгрия и Швейцария. В то же время американская сторона утверждает, что уже начала готовить встречу между Зеленским и Путиным.