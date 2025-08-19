Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Что сказал Трамп во время телефонного разговора с Путиным 18 августа?

Один из украинских чиновников сообщил изданию, что Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом заявил, что готов обсудить территориальные вопросы. В то же время президент Украины подчеркнул, что это необходимо продискутировать между ним и Путиным, на что Трамп согласился.

Также известно, что, когда Трамп позвонил Путину 18 августа вечером, то сказал российскому президенту, что ему придется встретиться непосредственно с Зеленским, чтобы обсудить его территориальные требования. Президент США также призвал российского коллегу быть "реалистом".

Журналисты пишут, что дата и место проведения встречи Зеленского и Путина до сих пор не определены. Однако Трамп и европейские лидеры согласились, что переговоры должны состояться до конца августа.

Тем не менее, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 19 августа, что до того, как украинский и российский лидеры смогут "сесть вместе", необходимо провести "полную подготовку на рабочем уровне".

В материале также указано, что Трамп договорился с европейскими лидерами совместно работать над гарантиями безопасности для Украины, подобными статье 5 в НАТО. Но он подробно не объяснил, какую роль в этом будут играть США.

В то же время Владимир Путин попросил Китай быть гарантом соглашения с Америкой и европейцами.