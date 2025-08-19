Россия якобы не против трехсторонней встречи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Какие условия Россия выдвинула перед трехсторонними переговорами?

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия якобы "не отказывается ни от каких форм работы по украинскому урегулированию. Она не против ни двусторонних, ни трехсторонних форматов.

В то же время он отметил, что любые саммиты нужно готовить "шаг за шагом, начиная с экспертного уровня".

Нужно любые контакты с участием первых лиц готовить предельно тщательно,

– добавил Лавров.

