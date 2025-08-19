Россия якобы не против трехсторонней встречи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.
Смотрите также Встреча Путина и Зеленского может состояться в Венгрии, – Reuters
Какие условия Россия выдвинула перед трехсторонними переговорами?
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия якобы "не отказывается ни от каких форм работы по украинскому урегулированию. Она не против ни двусторонних, ни трехсторонних форматов.
В то же время он отметил, что любые саммиты нужно готовить "шаг за шагом, начиная с экспертного уровня".
Нужно любые контакты с участием первых лиц готовить предельно тщательно,
– добавил Лавров.
Встреча Трампа и Зеленского: что известно?
- Трамп назвал успешными переговоры с Зеленским. Зеленский также отметил, что разговор с Трампом был хорошим и, возможно, лучшим за все время.
- По словам украинского лидера, на трехсторонней встрече вместе с Путиным будет идти речь о чувствительных вопросах, в частности о разделе территории. Только во время переговоров Путина, Трампа и Зеленского, вероятно, удастся прийти к согласию. Такие переговоры Дональд Трамп хотел бы провести как можно быстрее.
- Во время брифинга украинский президент заявил, что гарантии безопасности будут формализованы на бумаге в ближайшую неделю или 10 дней.